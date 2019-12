Intempéries dans le Sud-Est : des images catastrophiques et surréalistes

Dans la nuit du 1er décembre 2019, les trombes d'eau n'ont rien épargné. De Cannes à Roquebrune-sur-Argens, en passant par Mandelieu-la-Napoule, la hauteur des eaux a atteint un mètre et demi. Dans le Var, les digues ont même cédé et ont plongé presque toutes les surfaces sous l'eau. Certains ont pu évacuer tandis que d'autres sont calfeutrés dans les étages de leurs habitations. Dans chacune de ces villes, la nuit a été terrible.



