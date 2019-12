Intempéries dans le Sud-Est : des dégâts très importants

Il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie en quelques heures dimanche 1er décembre dans le Sud-Est. La population a été invitée à rester chez elle, car les eaux étaient partout et n'ont rien épargné. Ce lundi matin, les constatations sont terribles. Des terres maraîchères et agricoles, des zones industrielles et touristiques ont été submergées.



