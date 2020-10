VIDÉO - Intempéries dans le Sud-Est : les images édifiantes avant et après la catastrophe

Défigurée. Vue du ciel, et malgré le soleil qui baigne désormais l'arrière-pays niçois après l’apocalyptique épisode méditerranéen du 2 octobre, la Vallée de la Vésubie est méconnaissable. Le Boréon, un minuscule affluent de la Vésubie gonflé par des pluies diluviennes tombées vendredi, a causé le chaos le long de son lit.

En prenant de la hauteur, on prend évidemment plus encore la mesure de la catastrophe hors-normes qu'a connu ce secteur pourtant habitué à ce type d'événement climatique. Les routes sont coupées, effondrées, les falaises ont été rabotées par les flots en furie, de nombreux bâtiments et infrastructures n'ont pas résisté à la violence des rivières devenues en quelques heures seulement, de véritables torrents. Il est tombé 500mm d'eau - plus de trois mois de pluie - sur Saint-Martin-Vésubie, qui a perdu sa brigade de gendarmerie ou sa station-service.