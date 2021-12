Intempéries dans le Sud-Ouest : les dégâts dans la commune de Laruns

Dans les rues les plus touchées de la commune, chacun garde en mémoire les images d'une longue nuit d'inquiétude. Au pied de ses montagnes natales, Pierre a failli tout perdre : une partie de sa maison, les ânes et les chevaux qu'il élève. Parmi les priorités désormais, il faut refaire les rues endommagées et réparer de nombreuses canalisations d'eau. Avant Noël, il reste encore beaucoup de travail. La municipalité et les habitants de Laruns restent mobilisés.