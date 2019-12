Intempéries dans le Sud-Ouest : les pompiers au secours des sinistrés

Dans la nuit du vendredi 13 décembre, des pompiers sont venus en aide à des automobilistes pris au piège dans leur véhicule à Peyrehorade (Landes). Aux levées du jour, ce samedi matin, le pic de crues est atteint et l'eau est montée jusqu'à un mètre cinquante dans les rues. Les secouristes ont passé en revue chaque maison et ont dû multiplier les opérations de reconnaissance.



