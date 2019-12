Intempéries dans le Sud-Ouest : plusieurs départements restent en alerte orange

Les intempéries continuent dans le Sud-ouest du pays. Les cours d'eau sortent de leurs lits, et des chutes d'arbres ont causé un mort et six blessés. Dans les Hautes-Pyrénées, une tornade a tout emporté sur son passage. De nombreux arbres ont été déracinés. Ce soir, 70 000 personnes restent encore privées d'électricité.



