Intempéries dans le Var et les Alpes-Maritimes : les pompiers ont pris tous les risques

Il est tombé en 48 heures l'équivalent de trois mois de pluie dans le Var et les Alpes-Maritimes. Les secours ont multiplié les sorties à la rescousse d'automobilistes bloqués et ont dû mettre à l'abri des milliers d'habitants coincés chez eux par la montée des eaux. Environ 2 000 interventions de pompiers ont été effectuées dans les deux départements inondés, parfois dans des conditions très difficiles à cause du courant, de l'obscurité, des obstacles... Ajoutés à cela, 171 hélitreuillages.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.