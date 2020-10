Intempéries dans les Alpes-Maritimes : "Je rédoute un bilan plus lourd", Eric Ciotti

Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, connaît bien la région car sa famille est originaire de Saint-Martin-Vésubie. Son village natal est gravement touché, avec un certain nombre de maisons détruites ou gravement endommagées. Il redoute un bilan beaucoup plus lourd. Les équipements publics, notamment des ponts et des dizaines de kilomètres de route, ont également été touchés. Quelle est l'urgence pour les habitants ?



