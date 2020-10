Intempéries dans les Alpes-Maritimes : le bilan pourrait s'alourdir à Nice

Le Sud-Est a été le théâtre d'un déluge inouï dans la nuit de vendredi. Au moins huit personnes sont portées disparues et les dégâts se révèlent être considérables. A Nice, des maisons et des routes ont été emportées par les eaux. Jean Castex et Gérald Darmanin viennent d'ailleurs d'arriver sur place. Où en est la situation ? Quel est le dispositif de sauvetage envisagé pour les jours qui viennent ?



