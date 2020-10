Intempéries dans les Alpes-Maritimes : Saint-Martin-Vésubie méconnaissable

Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) est l'un des villages les plus touchés par les intempéries de vendredi soir. Ponts, habitations, routes... tout a été détruit. Certains habitants affirment même qu'ils n'ont plus rien. Désormais coupés du monde et encore sous le choc d'un tel désastre, ils s'organisent comme ils peuvent. A savoir que près de 24 heures après le début des intempéries, une dizaine de communes sont toujours très difficiles d'accès.



