Intempéries : des chutes de neige exceptionnelles dans les Pyrénées

Dans la région de Font-Romeu, il est tombé 90 centimètres de neige dans les rues pour certains, 60 centimètres sur les toits selon d'autres. Et les prévisions ne sont pas très optimistes, car il va continuer à neiger une partie de la nuit. Ce sont les vacanciers qui en profitent le plus. Mais la vie s'est peu à peu ralentie dans le village. Les écoles et les collèges sont restés fermés dans le secteur, le domaine skiable également.



