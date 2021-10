Deux départements du sud en alerte orange pluie-inondation

Après une semaine de très beau temps, la pluie est de retour, et parfois massivement comme par exemple dans le sud. Météo France a annoncé ce vendredi que les départements du Gard (30) et de la Lozère (48) ont été placés en alerte orange pluie-inondation. "Un épisode cévenol est attendu entre vendredi soir et dimanche. Les pluies faibles en journée de vendredi se renforcent vendredi en fin de journée. Le maximum d'activité est attendu entre vendredi soir et samedi après-midi sur les Cevennes, où les averses prendront temporairement un caractère orageux dans la nuit de vendredi à samedi avec des intensités pluvieuses qui s'intensifieront", explique Météo France.