VIDÉO - Intempéries en Ariège : bloqué dans leur voiture, un couple de retraités sauvé par des gendarmes

Le niveau de l'eau atteint deux mètres. L'homme réussit à s'extraire, mais impossible de libérer son épouse de 76 ans. Il appelle alors les secours. Les pompiers sont trop loin pour intervenir à temps, deux gendarmes sont envoyés en urgence. "Nous de là, on voit une voiture sous l'eau jusqu’en haut de l'habitacle. On ne pose pas de questions, on plonge dans l’eau et on va jusqu'à elle", raconte la gendarme Fruchart, de la brigade de gendarmerie de Prat-Bonrepaux. "Je commence à la soulever, je fais signe à mon collègue que ça y est, on va commencer l'extraction. Moi, je la porte sur ma poitrine et mon collègue lui porte au niveau des avant-bras et essaie de lui garder la tête hors de l'eau", poursuit-elle.