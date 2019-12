Intempéries : la Corse coupée du monde

LE WE 20H

Après le passage de la tempête Elsa hier, c'est la tempête Fabien qui s'apprête à balayer l'île de Beauté. La préfecture a pris des mesures radicales. De nombreuses traversées en bateau ont été annulées et les aéroports de l'île resteront fermés demain. À Ajaccio, tous les accès routiers sont fermés à partir de 21h jusqu'à 09h du matin.



