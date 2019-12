Intempéries : la Côte Atlantique sur le qui-vive

La tempête Fabien prend le relai à partir de ce soir. Sur la Côte Atlantique, les habitants s'attendent déjà à des chutes d'arbres et protègent ce qui peut l'être. Une nuit qui sera difficile pour les propriétaires forestiers, car tous savent que les arbres seront nombreux à ne pas résister aux fortes rafales. Dans les ports, les propriétaires de bateau viennent à la hâte pour sécuriser le mieux possible.



