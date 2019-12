Intempéries : le Lez est sorti de son lit

Le réveil est difficile pour les habitants de Pertuis. Bouchée à certains endroits par des amas de végétations et de détritus, la rivière Lez a débordé. La plupart des maisons ont été ravagées par l'inondation. Environ 120 personnes ont été évacuées en urgence le 1er décembre 2019. Certaines ont trouvé refuge dans un gymnase de la ville. À cause des torrents de boue, les propriétaires des bêtes ne savent plus quand ils pourront reprendre leur activité.



