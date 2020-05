Intempéries : les Landes et la Gironde en vigilance rouge pluie-inondation

Des orages se déplacent depuis samedi soir sur l'ouest de l'Hexagone. Ils sont parfois restés très longtemps au même endroit, provoquant des torrents d'eau dans certaines rues. L'équivalent de trois semaines de pluie est tombée en quelques heures. Le phénomène s'est reproduit aujourd'hui. Les Landes et la Gironde sont en vigilance rouge ce soir, car les pluies y vont continuer jusqu'à demain midi. Et les quantités d'eau tombée en 24 h pourraient y avoisiner par endroits les valeurs centennales.



