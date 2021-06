Le temps tourne à l’orage : quelles régions concernées ? Les prévisions pour les prochains jours

MÉTÉO - Après un début de semaine chaud et ensoleillé, le temps tourne à l’orage dans la plupart des régions. Si les températures resteront supérieures aux normales de saison, le ciel s’annonce, lui, nettement plus menaçant.

L’anticyclone est arrivé en même temps que le mois de juin et pourtant, la météo redevient capricieuse... La faute aux gouttes froides ! Ces petites dépressions avec de l’air froid en altitude vont venir concerner le pays ces prochains jours, déstabilisant ainsi la masse d’air. C’est ce qui va favoriser la formation d’orages qui n’épargneront quasiment aucune région. Malgré tout, les températures se maintiendront au-dessus des normales de saison dans une atmosphère souvent lourde.

Des dégradations quotidiennes jusqu’au week-end

Après les premiers orages qui ont éclaté dans l’ouest mardi puis dans le nord du pays mercredi, une dégradation plus organisée se met en place pour cette journée de jeudi. Elle concernera les régions de l’ouest, des Pyrénées à la Normandie, en passant par les Pays-de-la-Loire et le Poitou-Charentes avec de fréquentes averses orageuses. Dans un large quart nord-est, de l’instabilité se développera également au fil des heures avec des orages parfois forts et s’accompagnant de grêle, tout en restant localisés. L’atmosphère demeurera chaude avec de 25 à 29°C en moyenne, un peu moins dans le nord-ouest. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un front orageux localement marqué abordera le sud-ouest et continuera de progresser dans la journée de vendredi. Il touchera alors les régions centrales, le nord et l’est du pays avec des orages ponctuellement forts, des chutes de grêle et de puissantes rafales. Les températures perdront en moyenne un ou deux degrés par rapport à la veille.

Et quel temps pour ce week-end ?

Le week-end restera orageux, en particulier dans l’est et le sud-est. Vous l’avez donc compris : cap à l’ouest si vous cherchez un temps sec et ensoleillé ! Samedi, des averses orageuses pourront se déclencher dans toute la moitié est et jusqu’aux Pyrénées, en passant par les régions méditerranéennes. Dimanche, les éclaircies de l’ouest pousseront jusqu’aux Hauts-de-France, à la région parisienne et la Champagne. Des Pyrénées à l’est en revanche, ondées et coups de tonnerre resteront d’actualité avec une instabilité probablement plus marquée des Alpes à la Corse. Comptez de 21 à 25°C au nord et de 20 à 27°C au sud.

Nette amélioration pour la semaine prochaine

Une nouvelle remontée du mercure est attendu la semaine prochaine, à la faveur d’une hausse des pressions. L’anticyclone va ainsi se renforcer et le soleil se montrera généreux avec quasiment plus d’orage. Quelques averses persisteront uniquement entre les Alpes et la Corse. Côté températures, il va donc faire de plus en plus chaud avec la barre des 30°C franchie dans le sud du pays et approchée plus au nord. Orages, soleil et chaleur au programme des prochains jours : pas de doute, l’été s’est bel et bien installé !

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.