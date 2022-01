VIDÉO - Neige dans les Pyrénées : grosse pagaille sur la route

INTEMPÉRIES - Dimanche après-midi, l'accumulation de neige sur les routes des Pyrénées est venue perturber la circulation. De nombreux véhicules se sont retrouvés bloqués.

La neige s’est accumulée en journée ce dimanche, entraînant d'impressionnants bouchons sur certaines routes fréquentées. "La situation s’est fortement dégradée cette fin d’après-midi sur ce secteur, la route est fermée dès Mérens Les Vals (Ariège) vers le sud", signalait Météo Pyrénées. Sur plusieurs kilomètres, des centaines de véhicules se sont retrouvés coincés, parfois pendant plusieurs heures.

Tous les axes autour du col du Puymorens, sur la route du Pas-de-la-Case étaient bloqués rapporte le quotidien régional La Dépêche. Le tunnel de Porté-Puymorens a été fermé dans la soirée, créant de gros embouteillages entre l'Hospitalet-prés-l'Andorre et Porté-Puymorens.

Difficile cependant d'évaluer la gravité de la situation. Dimanche soir, la mairie de l'Hospitalet n'avait pas été contactée pour ouvrir un gymnase - ou autre - pour les éventuels naufragés de la route toujours. Dimanche soir, il restait "une centaine de véhicules dans la descente du Pas-de-la-Case, entre le Pas-de-la-Case et le tunnel de Puymorens", "bloqués par une dizaine de véhicules qui ne sont pas équipés, dans le sens de la montée et bloquent tout le système, dans le sens montant comme dans le sens descendant", indiquait à La Dépêche Jean-Hugues Vos, chef de district à la Direction Interdépartementale des Routes Sud-Ouest (Dirso). Certains automobilistes n'ont pas pu terminer leurs trajets et ont trouvé refuge dans une auberge.

Après le passage des Pyrénées-Atlantiques et des Landes en rouge pour des risques de crue, Météo-France a placé dimanche soir les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Pyrénées-Atlantiques en vigilance maximale pluie-inondation. Quatre autres départements sont également en vigilance orange : le Gers, le Nord et l'Aisne pour des risques de crue, et les Pyrénées-Orientales pour avalanche, selon le dernier bulletin météo. La principauté pyrénéenne d'Andorre a également été placée en vigilance orange avalanches.

Au-dessus de 2.200 m, l’activité avalancheuse va se renforcer avec l’accumulation de neige et la surcharge engendrée par la neige plus lourde. "De grandes avalanches spontanées pourront se produire dans les couloirs habituels et menacer les infrastructures des stations de haute montagne", poursuit le bulletin.

La rédaction de LCI

