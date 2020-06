VIDÉO - Episode de pluie exceptionnel dans les Cévennes : les images des dégâts

Les cours d’eau sont en train de réagir très fortement, des crues-éclair sont observées. À Anduze, le Gard a vu sa cote augmenter de près de 3 mètres en 5 minutes, soit une hausse de 1 cm par seconde ! Les secours s'activent pour mettre les personnes à l'abri et réparer les dégâts matériels. Les premières images, publiées sur Twitter, sont impressionnantes.

L'épisode de pluie qui s'abat sur les Cévennes depuis ce jeudi est "exceptionnel" pour la saison : il est tombé localement jusqu'à 300 mm d'eau soit déjà trois voire quatre mois de pluie en moins de 12 heures. De telles précipitations à cette période de l’année ne se sont pas produites dans la région depuis juin 1971. Et ce n'est pas terminé. Au delà du record, la situation devient préoccupante pour les autorités et les habitants.

A Anduze, huit engins de chantier garés dans le lit du Gardon pour effectuer des travaux de renforcement sur la digue ont totalement été submergés, pris au piège par la rapide montée des eaux. Les secours ont établi un poste de commandement sur place. Non loin, à Saint-Jean-du-Gard, une personne âgée a dû être mise en sécurité par les sapeurs-pompiers, comme le rapporte Midi Libre. Et 40 km plus au nord, à Bessèges, un pompier a été blessé lors d’une intervention.

Enedis rapporte également qu'environ 4000 foyers sont encore privés d’électricité ce vendredi matin, principalement sur les secteurs de Saint-Jean-du- Gard, Mialet, Colognac, Saint-Roman-de-Codières, Monoblet, Saint-Laurent-Le-Minier. "Les vents violents entraînent des dégâts importants : branches d’arbres sur les câbles et poteaux brisés par la violence des vents. Les équipes font tout pour rétablir au plus vite" le courant, promet la compagnie sur Twitter. Cette nuit, au plus fort de l’épisode, près de 6000 clients ont été privés d’électricité.