VIDÉO - Routes coupées, risque d'avalanche... un village de Savoie sous plus de deux mètres de neige

MÉTÉO – Plus de deux mètres de neige sont tombés sur le village de Saint-Colomban-des-Villards, dans la vallée de la Maurienne, en Savoie. Du jamais-vu depuis 40 ans pour cette commune dont les premières maisons sont à 1000 mètres d’altitude.

C’est sous un épais manteau blanc que la commune de Saint-Colomban-des-Villards (Savoie) s’est réveillée, samedi 11 décembre au matin, offrant à ses habitants un paysage de carte postale qui n’aurait été pas vu depuis 40 ans à cette époque de l’année. "Au fur et à mesure, avec les jours et les chutes de neige, la neige se tasse. Là, en cumulé, on est à 2,10 mètres en cinq jours", décrit Pierre-Yves Bonnivard, le maire du village, face à la caméra du 13H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article. La hauteur, impressionnante, recouvre tout, du clocher de l'église aux toits des maisons et des voitures.

"C'est magnifique. Avec un paysage comme ça, on a donné envie à tous nos amis", se réjouit une passante, émerveillée par le décor. Mais pour en profiter, les routes secondaires doivent également être dégagées. "Un coup de neige comme ça, c’est dix jours de travail", raconte un employé municipal, en train de tracer un chemin grâce à une déneigeuse. Car au-delà du ravissement pour les yeux, ces chutes de neige sont prises au sérieux par ce village de Savoie, encore marqué par le souvenir de plusieurs avalanches, en 1978 et en 1981, qui avaient emporté une partie du chef-lieu de cette communauté de hameaux. "On a 15 hameaux, qui s’étalent sur deux kilomètres de long et qui sont tous coupés par des couloirs d’avalanche", précise Pierre-Yves Bonnivard.

Les habitants confinés dans la nuit de vendredi à samedi

Face à ce risque, un plan de sauvegarde a été activé vendredi, entrainant la fermeture de l'école primaire. Tous les Villarins ont également été confinés chez eux dans la nuit de vendredi à samedi. Il était interdit de circuler et la route départementale a été coupée pendant plusieurs heures, isolant deux hameaux. "On l’avait vu dans les années précédentes, mais pas à cette période-là… normalement, on arrive à Noël, et on a très peu de neige", s’étonne un automobiliste.

Le risque d'avalanche devrait rester marqué tout samedi après-midi, bien que la situation se soit désormais stabilisée, et les routes ont été rouvertes à 10h. La route départementale de la commune voisine de Saint-Alban-des-Villards doit cependant rester fermée jusqu'à dimanche matin. Un retour à la normale n’est pas attendu avant lundi 13 ou mardi 14 décembre.

