Intempéries : la Loire-Atlantique en alerte rouge, 21 départements en orange

INTEMPÉRIES - Ce samedi, la Loire-Atlantique a été placée en alerte rouge par Météo-France. 21 départements sont également en vigilance orange.

Le week-end s'annonce agité du Nord au Sud. Météo-France a placé la Loire-Atlantique en alerte rouge pluie-inondation. C'est une première pour ce département. "Les cumuls pourront dépasser les 100 mm d’ici dimanche matin, soit plus d’un mois de pluie en une quinzaine d’heures", selon notre journaliste météo, Guillaume Woznica. 21 départements sont également en alerte orange pour pluie-inondation ou orages ou vent violent. Les départements en vigilance orange : Dans l'Ouest et le Nord : Seine-Maritime (76), Eure (27), Oise (60), Vendée (85), Loire-Atlantique (44), Morbihan (56), Maine-et-Loire (49), Ille-et-Vilaine (35), Mayenne (53), Sarthe (72), Orne (61), Eure-et-Loir (28), Yvelines (78), Val-d'Oise (95), Paris et sa petite couronne (75). Dans le Sud : Loire (42) pour "vent violent", Ardèche (07) pour "pluie-inondation et Crue", la Lozère (48) et le Gard (30) pour "Orages et Pluie-inondations".

La Loire-Atlantique s'attend à des pluies records

Pour la Loire-Atlantique en alerte rouge, "les valeurs prévues sont de l'ordre de 80 à 100 mm sur la moitié centrale du département, et pourraient atteindre localement 110 mm", selon l'institut météorologique. "A noter que cette dégradation s'accompagne d'un renforcement des vents de sud à sud-sud-ouest, avec de fortes rafales de l'ordre de 70 à 90 km/h, voire 100 à 110 km/h au littoral exposé", poursuit Météo-France. Ce système va s'évacuer progressivement vers l'est entre la matinée et la mi-journée de dimanche.

Pour les départements du nord-ouest en alerte orange, "la perturbation pluvieuse va se ré-intensifier sur les pays de Loire dans la soirée et s'étendre la Normandie, l'Île-de-France et le nord en cours de nuit. De part son caractère stationnaire au cours de la nuit de samedi à dimanche, les cumuls vont devenir significatifs (...) Les valeurs prévues sont globalement de 40 à 60 millimètres en moins de 24 heures, jusqu'à localement 50 à 70 mm sur la Haute-Normandie, et jusqu’à 60 à 80 millimètres sur les Pays de la Loire", alerte Météo-France.

