VIDÉO - Intempéries : plus d'un mois de pluie en une journée dans l'Aude

Un peu plus loin, il n'y a pas de route coupée, mais un habitant est venu surveiller le niveau de la rivière, la Berre, qui était encore à sec mardi. "On n'habite pas loin, mais quand même à 200 mètres. On ne risque rien", nous précise-t-il.

D'autres habitants se souviennent des crues de 1999 et 2014. Ils préfèrent ne pas s'approcher de la rivière. "Vous pouvez être emportés en deux secondes. C'est dangereux", souligne l'une d'eux. "Chaque fois qu'il fait un temps comme ça, on est anxieux", ajoute un autre.

À la mairie, l'équipe communale surveille les débits et les hauteurs d'eau. "Elle descend en décrue jusqu'à 13h, je pense. Après, il va y avoir de nouvelles averses et on aura un peu plus de débit", nous indique Bruno Texier, maire de Portel-des-Corbières. D'autres communes ont fait construire des digues pour ne pas se laisser surprendre par la crue.