Intempéries : pourquoi l’aéroport d’Ajaccio a-t-il été inondé ?

En raison de la tempête Fabien, qui a durement touché la Corse ce week-end, les pistes de l’aéroport d’Ajaccio sont inondées et ce n'est pas une première. Le 13 novembre 1980, les pistes de l'aérodrome de Campo dell'Oro étaient déjà touchées par une crue. Quarante ans plus tard, la Gravona et le Prunelli ont encore débordé. Ces cours d'eau se jettent habituellement dans la mer, dans la zone de l'aéroport. Alors, comment expliquer cette nouvelle crue ?