Intempéries : vents violents dans la capitale et neige sur le nord de la France

Ce jeudi en début d'après-midi, un automobiliste est au volant quand un arbre s'abat sur une route très fréquentée à deux pas de la tour Eiffel. À leur arrivée, les secours n'ont rien pu faire. La victime est décédée. À Nancy, les rafales ont provoqué la chute d'une femme. Elle se trouve entre la vie et la mort. Dans le Nord, l'épisode neigeux est terminé, mais cette nuit, les vents violents vont se déplacer vers les Vosges et les Alpes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/02/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.