VIDÉO - Tempête Alex : à Breil-sur-Roya, "la situation est apocalyptique"

Le village est méconnaissable. À Breil-sur-Roya, la désolation est plus que jamais visible après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, qui a provoqué des inondations spectaculaires. Des dizaines de voitures enchevêtrées les unes dans les autres se sont ainsi retrouvées ensevelies sous plus d’un mètre de sable.

Signe de l'ampleur du déluge, le niveau de l’eau a dépassé la porte de l’église alors que plusieurs commerces comme plusieurs restaurants ont été complètement détruits. L'eau potable, l'électricité et le téléphone ne sont plus accessibles pour les habitants, qui se sentent littéralement abandonnées. "Depuis hier, personne n’est passé chez nous. On essaye d’avoir de l’eau mais il n’y en a pas du tout. J’ai une bouteille d’eau pour sept personnes", s'insurge un habitant de Breil-sur-Roya.

Du côté des élus de la vallée, un sentiment de désarroi et de colère est largement partagé, ces derniers s'estimant oubliés des autorités et demandant de l’aide de toute urgence. "J’ai appris que depuis ce matin, plus de 17 hélicoptères tournent autour de la vallée de la Vésubie, et aucun d’eux ne s’est positionnée ici. Depuis hier, la population n’a plus d’eau potable, la situation est totalement apocalyptique", souligne Alexandra Valetta-Ardisson, députée de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes.

Près des berges, plusieurs quartiers ont été inondés et une route a été emportée. Si, pour le moment, le village est toujours accessible, la crue de la Roya a grandement fragilisé le pont, qui comporte désormais des fissures inquiétantes. Si ce pont venait à céder, Breil-sur-Roya serait à son tour totalement isolé, comme d'autres villages ayant subi de plein fouet la tempête Alex.