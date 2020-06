L'été a pris quelques jours d'avance à Palavas-les-Flots

Le beau temps s'installe peu à peu dans le Sud du pays. Ce vendredi matin, à Palavas-les-Flots (Hérault), le thermomètre affichait 25° C. Le soleil était effectivement au rendez-vous sur les plages donnant un avant-goût de vacances pour les adultes comme pour les enfants. Par ailleurs, les touristes français commencent à revenir et la station balnéaire reprend vie.



