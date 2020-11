L'hiver arrive à grands pas dans le Bas-Rhin

Sur les contreforts vosgiens, l'automne tire doucement sa révérence, car l'hiver envoie ses éclaireurs. Les premières températures négatives arrivent avec jusqu'à -5° C ce samedi matin. Sur le marché de Barr (Bas-Rhin), on se réchauffe comme on peut même si les sources de chaleur sont rares. Le four à bretzel de Jocelyne Humbert en fait partie, mais il ne suffira pas. Les maraîchers comme les clients profitent de la douceur de l'hiver qui pointe le bout de son nez.