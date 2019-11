L'hiver arrive avec un mois d'avance dans le Cantal

Dans le Cantal, l'hiver est arrivé en avance. A Vieillespesse, les habitants doivent s'adapter au froid qui s'installe de plus en plus chaque jour. Dans les montagnes, à part la neige, le vent glacial vient également s'ajouter au lot. Un peu plus loin, à Neussargues, les températures avoisinent -1 et -2 degrés. Au marché, les légumes pour les soupes sont très sollicitées.