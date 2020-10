La Bretagne se prépare au passage de la tempête Alex

Dans le Finistère, malgré la présence du soleil, tout le monde se prépare au passage de la tempête Alex prévu pour ce jeudi soir. Sur le port de Trévignon, les plaisanciers vérifient les amarres, resserrent les nœuds et protègent leurs bateaux. Jean-Yves et son épouse, quant à eux, prennent les précautions nécessaires dans leur jardin. De son côté, Jérôme Mellac, maraîcher, a rajouté des supports de culture en acier dans ses serres pour mieux protéger son exploitation.



