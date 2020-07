La chaleur de l'été sur le marché de Mirande

A Mirande (Gers), la semaine commence avec la bonne humeur sur le marché. Le lundi, les habitués sortent le cabas pour le plaisir de la promenade et de la bonne chair. Les fruits et légumes d'été remplissent les étals. Sous la halle, les anciens profitent des retrouvailles entre amis. De leur côté, les vacanciers font le plein des produits de la région. Avec le beau temps et la chaleur, il faudra surtout se protéger. Dans l'après-midi, il devrait faire 38° C.