VIDEO - La Chine frappée par le typhon Lekima : un million de personnes évacuées, le bilan s'alourdit à 32 morts

Quelque 300.000 personnes ont été évacuées sur le territoire de la vaste municipalité de Shanghai, la capitale économique chinoise et des centaines de vols ont été annulés à l'aéroport international. Le train à sustentation magnétique reliant la métropole à un de ses aéroports a été stoppé et Shanghai Disneyland fermé également, pour la première fois depuis l'ouverture du parc de loisirs en 2016. Sur les réseaux sociaux, CCTV a diffusé des images spectaculaires de torrents de boue dévalant une montagne, d'une route défoncée, de voitures à demi englouties, d'arbres arrachés et de sauveteurs en combinaison orange en train d'évacuer des enfants.





Une rue de la ville de Yueqing, dépendant de Wenzhou, était entièrement inondée, selon d'autres images. Au bord du Lac de l'Ouest de Hangzhou, l'un des sites touristiques les plus courus de Chine, un arbre vénérable gisait sur le côté.





Dimanche, Lekima a pénétré dans la province de Jiangsu, au nord de Shanghai, et était attendu dans celle de Shandong, selon CCTV. Les deux provinces ont déjà émis une alerte rouge pour avertir de pluies torrentielles. Lekima a frappé de plein fouet la côte à hauteur de la localité de Wenling peu avant 2h samedi avec des vents soufflant jusqu'à 187 km/h.