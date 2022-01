La Garonne en crue : l'inquiétude à La Réole

La situation ne les empêche pas de discuter. Lise et Aimée regardent la crue depuis ce mercredi matin sans vraiment s'en inquiéter. Lise a un bail commercial sous son appartement et un mètre d'eau devant sa porte. Mais elle dispose d'une sortie de secours sur une rue derrière, au sec. Ce qui n'est pas le cas d'André Limoux, surveillant de nuit, quelques mètres plus loin. Dans la vidéo en tête de cet article, son unique accès, c'est cette porte blanche, condamnée par l'eau. "Non, je ne peux pas encore l'ouvrir. Sinon, j'ai toute l'eau qui va encore rentrer un peu plus. Je suis un ancien nageur sous-marin. Donc, s'il faut que je nage, je nagerai", a-t-il dit.