La Manche placée en vigilance orange vagues-submersion

La Manche est en alerte oragne vagues-submersion. À Siouville-Hague (Manche), ce sont les grandes marées qui inquiètent Météo France. "La mer est très agitée. ça a soufflé fort cet après-midi avec des rafales à plus de 110 km/h. Désormais, le vent s'est un petit peu calmé, on est aux environs de 80 km/h. Et cela va perdurer une bonne partie de la nuit jusqu'au petit matin", rapporte Guillaume Thorel, notre journaliste sur place.



"Mais au-delà des vents, ce qui inquiète ici ce sont ces vagues submersives que l'on annonce à près de 5 mètres de haut. Cela voudrait dire des inondations dans certaines rues et peut-être même quelques habitations. Pour l'instant pas de dégâts, les pompiers vont veiller toute la nuit. C'est une certitude, le département reste en vigilance orange. La perturbation continue sa route vers le nord de la France".