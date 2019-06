VIDÉO - Canicule : la météo fictive de 2050 d’Évelyne Dhéliat refait surface

D’après les scientifiques, ces canicules vont devenir de plus en plus fréquentes, intenses et durables au fil des années, explique Évelyne Dhéliat. Est-ce le signe tangible de l’accélération du réchauffement climatique ? Pas forcément, car il faut faire la distinction entre la canicule, qui est un phénomène ponctuel, et le réchauffement climatique, qui lui est à plus long terme.