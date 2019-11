La neige arrive dans les Pyrénées

L'hiver est arrivé dans les Pyrénées. Les premiers coups de pelle de la saison ont eu lieu aux Granges de Lurgues, à Aulon. Attirés par le paysage de la vallée, ses plaisirs et ses petits désagréments, Théo et Noémie s'apprête à y passer leur premier hiver. Alors que certains habitants du hameau ont tant attendu cette chute de neige, d'autres ne supportent pas le froid hivernal et envisagent de quitter les lieux jusqu'au printemps prochain.



