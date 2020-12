Météo : la neige s'installe dans les Pyrénées

Cela fait une semaine qu'il continue de neiger dans les Pyrénées. Dans la vallée du Louron, et plus précisément à Loudenvielle (Hautes-Pyrénées), la brume se lève et dévoile un paysage hivernal. Avec deux degrés dehors, la plupart des habitants se réfugient chez eux. Ce jeudi matin, Georgette prépare une soupe pour son fils et son petit-fils. Pour accompagner ce potage, elle a concocté une bonne grillade au feu de bois pour donner plus de goût à sa préparation. Cette grand-mère s'y connaît effectivement en bon produit. Elle fait d'ailleurs chaque jour un tour dans la ferme de la famille.