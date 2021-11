La neige tombe sur la Savoie

Pour les habitants aux pieds montagnards, qui n'ont pas froid aux yeux, c'est le réveil sous la neige. À quoi ressemblera le mois de février ? Peut-être à cette ambiance hivernale du 15 novembre. Et à les entendre, c'est parti pour durer. À 1750 mètres, le hameau de La Goula compte plus de chats que d'habitants. Jean-Marc y vit seul et se prépare à y passer l'hiver. Sa motoneige sera son carrosse pour les prochains mois. "C'est mon moyen de locomotion", raconte-t-il. Et cette neige pourrait rester grâce au froid qui arrive.