VIDÉO - La Normandie recouverte de neige

La campagne normande s'est réveillée recouverte de blanc. Cinq centimètres de neige sont tombés ce vendredi matin et personne ne s'y attendait à Ger (Manche). "On n'y pensait pas du tout. C'était vraiment la joie", affirme une habitante. "En pleine campagne, c'est le paradis. Cela émerveille", décrit une autre. Avec un petit degré au thermomètre, Gérard n'est pas paniqué car il a sa technique pour rester bien au chaud : "Je me suis protégé la gorge et j'ai mis une bonne veste et des bonnes chaussures".