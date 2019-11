La route des Crêtes fermée pour la saison hivernale

A quarante jours de Noël, la neige envahit déjà les hauteurs. Un peu plus tôt que d'habitude, la route des Crêtes, reliant l'Alsace à la Lorraine va être fermée. En effet, dans le massif des Vosges, à 1 200 mètres d'altitude, les conditions météo sont très rigoureuses. Une trentaine de kilomètres vont donc se retrouver sous les couches de neige pendant plusieurs mois, et servira de piste de ski de fond. La route des Crêtes rouvrira en mai 2020.



