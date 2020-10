La Vésubie en furie : les impressionnantes images des ravages de la tempête Alex

Des vallées dévastées, une situation apocalyptique,... Ces mots sont parfois galvaudés, mais ce samedi soir, ils sont à la hauteur de la situation dans les Alpes-Maritimes. Les vallées de la Vésubie et de la Roya ont reçu vendredi des quantités de pluie jamais enregistrées dans ces zones montagneuses. Les torrents, qui ont dévalé les pentes, ont emporté des dizaines de maisons et de routes. Saint-Martin-Vésubie, 1 400 habitants, est l'un des villages les plus touchés. Regardez ces images tournées depuis un hélicoptère par notre équipe.



