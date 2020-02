Le beau temps fait son retour à Collioure

À Collioure (Pyrénées-Orientales), le soleil est au rendez-vous et la température a atteint les 22°C à dix heures du matin. Les habitants ont dû délaisser leurs vêtements d'hiver et certains touristes se sont même baignés. Ceux qui n'osent pas se jeter à l'eau en profitent pour contempler le paysage. Cette douceur exceptionnelle va se poursuivre cet après-midi, avant un rafraîchissement annoncé dès mardi.



