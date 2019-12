Le beau temps illumine Saint-Jean-de-Luz

À trois jours de l'arrivée officielle de l'hiver, la douceur et le soleil sont au rendez-vous à Saint-Jean-de-Luz, au Pays basque. La température printanière réjouit les habitants, à commencer par les pêcheurs sur le port. Certains comptent également profiter du beau temps pour faire du shopping. Sous les halles, les commerçants travaillent en T-shirt. Sur la plage, les plus courageux se sont même jetés dans l'eau. À ce rythme, les Basques pourront passer Noël sous le soleil.



