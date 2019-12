Le département des Alpes-Maritimes de nouveau placé en vigilance rouge

Le week-end des 23 et 24 novembre 2019, Villeneuve-Loubet a été durement touché par les intempéries. Une semaine après, les séquelles des inondations sont encore visibles. Pourtant, Météo-France a placé les Alpes-Maritimes en vigilance rouge, le plus haut niveau d'alerte. A peine remis des dernières intempéries, les habitants vont donc devoir faire face à de nouvelles. Bon nombre d'entre eux ont été relogés, et ceux qui sont restés sont résignés. Pour eux, plus rien de pire ne peut arriver.



