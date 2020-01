Le froid fait son grand retour dans l'Est

L'hiver a officiellement commencé depuis un mois, mais le Grand Est n'a connu aucune chute de neige, très peu de gelée et des températures presque printanières certains jours. Ce lundi matin à Commercy (Meuse), les températures ont baissé et les habitants s'en réjouissent. Sur les marchés où les étals sont encore bien fournis, le retour de l'hiver est très apprécié. Et dans les prochains jours, le froid va s'accentuer avec des températures négatives tous les matins, jusqu'à -5°C en campagne.



