Le Haut-Rhin enfin sous la neige !

Comme les flocons de neige se font rares depuis le début de l'hiver, les quelques centimètres tombés mardi ravissent tout Bonhomme (Haut-Rhin). Petits et grands en profitent. Les professionnels du tourisme retrouvent même le sourire. Quant aux touristes, ils profitent en même temps de l'air frais et de la carte postale hivernale.



