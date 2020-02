Le nord de l'Hexagone se prépare à l'arrivée de la tempête Dennis

Dans le nord de l'Hexagone, les côtes de la Manche se préparent à l'arrivée de la tempête Dennis. On attend ce dimanche des vents entre 100 et 140 km/h. Deux départements sont déjà placés en alerte orange. Mais dans les heures qui viennent, c'est tout le littoral qui va être concerné. De très importantes précipitations sont aussi à prévoir. Les détails avec notre envoyé spécial en Normandie, Simon Derrien.



