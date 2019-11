Le retour du soleil amène la bonne humeur au Pays basque

Après un mois de pluie dans le sud-ouest, on retrouve le sourire. A Anglet, sur la côte basque, le soleil est de retour. De quoi flâner au travers des marchés et profiter pleinement de cette belle journée. Avec une quinzaine de degrés attendus dans l'après-midi du 21 novembre 2019, les sorties en terrasses entre amis sont au programme.



