Le Sud-Ouest et le Nord sous les eaux : les dégâts des inondations en images

Il y est tombé près de 50 mm ce week-end, quinze de plus aujourd'hui. Le pic de la crue est attendu mercredi matin. Ainsi, les communes de Bégaar, un peu plus à l'ouest, comme celle de Bayonne ont en partie les pieds dans l'eau. "En fait, on a des pluies incessantes depuis plusieurs jours qui créent des remontées d'eau un peu partout sur le territoire. Et on a aussi la problématique des cours d'eau, de l'Adour et de la Midouze qui sont des fleuves qui traversent le département des Landes. Elles sont en train de déborder. On est un peu sur tous les fronts dans le département", explique le Lieutenant-colonel Richard Desbieys, officier du groupement Sud-Ouest.