Le thermomètre s'emballe dans le Gard

Sur le marché de Sommières (Gard) ce samedi, le mercure est monté à 29 °C à 11 heures. Une chaleur qui donne envie de fruits et d'assiettes colorées pour se désaltérer. Après une promenade matinale, certains prévoient de rester chez eux quand la température va atteindre les 34 °C dans l'après-midi. La plupart des gens recherchent l'ombre et les terrasses font le plein.



